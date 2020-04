PSI-20 avança com BCP, Galp e EDP a impulsionar

Por cá, BCP, Galp e EDP seguem todas a valorizar mais de 1,5%, puxando pelo índice português.O banco sobe 2,09% para os 9,79 cêntimos, a Galp avança 1,92% para os 9,44 euros e a EDP ganha 1,59% para os 3,83 euros.A elétrica aprovou ontem, já depois do fecho da sessão da bolsa nacional, a proposta da administração de distribuir um dividendo de 19 cêntimos brutos por ação, face à operação de 2019.

António Mexia referiu também à imprensa que o plano de investimento da empresa se mantém, o qual inclui um investimento em Portugal na ordem dos 3500 milhões de euros até 2022, tendo sublinhado a "situação robusta" da elétrica, com uma liquidez na ordem dos 6700 milhões de euros, sublinham os analistas do CaixaBank BPI na sua nota diária.



Na bolsa nacional, destaque ainda para as papeleiras que seguem alto no verde, com a Altri a subir 2,99% para os 4,55 euros e a Navigator a somar 2,67% para os 2,39 euros. A Semapa também fica no verde embora afastada, com um ganho de 1,24% para os 8,98 euros.