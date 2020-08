PSI-20 avança com CTT a subir mais de 3%

A bolsa nacional fechou em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 0,53% para os 4.403,01 pontos. Esta é a terceira sessão consecutiva de ganhos para o índice nacional.

Além de Lisboa, o ambiente é de entusiasmo entre as principais bolsas estrangeiras. Na Europa, a maioria avança mais de 0,5% e nos Estados Unidos os ganhos são mesmo superiores a 1%.





A dar ânimo está a evolução dos "remédios" para a covid-19, depois de ter sido anunciado que os Estados Unidos fecharam acordo com a Johnson&Johnson para encomendar 100 milhões de vacinas que já estão a ser testadas em humanos e, caso os resultados sejam positivos, deverão ser distribuídas globalmente. Também os resultados das empresas, nomeadamente a Walt Disney e a Square, surpreenderam pela positiva.

Por cá, o peso pesado BCP e os CTT deram força ao índice nacional. O banco liderado por Miguel Maya avançou 1,38% para os 10,3 cêntimos, enquanto a operadora de correios apreciou 3,21% para os 2,57 euros, ocupando o segundo lugar do pódio dos ganhos.

No caso dos CTT, vão ser apresentados resultados já após o fecho. Esta cotada sobe há quatro sessões sucessivas e atingiu hoje um novo máximo de fevereiro, de dia 25.



Em destaque no verde ficou também a Galp, que avançou 1,21% para 9,39 euros, acompanhado a tendência positiva do barril de petróleo. O londrino Brent avança 3,33% para os 45,91 euros.



Do lado das perdas, posicionaram-se apenas quatro das 18 cotadas que constituem o índice. A Ibersol foi a que mais caiu, 1,12% para os 5,30 euros, a Nos desceu 0,95% para os 3,74 euros e a Jerónimo Martins e a Pharol apresentam o mesmo registo, uma quebra de 0,17%, para os 14,31 euros e os 11,5 cêntimos, respetivamente.



(Notícia atualizada às 16:48)