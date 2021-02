PSI-20 avança com Galp e Jerónimo Martins a impulsionarem

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a avançar 0,29% para os 4.788 pontos. A contribuir para o desempenho estão 13 cotadas no verde, que superam por larga maioria as três que ficam pelo vermelho. Duas seguem inalteradas.





No verde destaca-se a Galp, depois de, na última sessão, ter sofrido pesadas quebras na sequência da apresentação dos resultados. A cotada soma 0,96% para os 9,48 euros, depois de ter chegado a perder 4,80% na sessão anterior. A petrolífera apresentou prejuízos de 42 milhões de euros relativos ao ano de 2020 e anunciou que irá propor um dividendo de 35 cêntimos relativo ao exercício desse ano, metade do valor do ano anterior.





A Jerónimo Martins exibe-se um pouco abaixo, com uma valorização de 0,78% para 12,99 euros. A ocupar grande parte do espetro verde estão também as três papeleiras. A Altri segue na frente, com uma subida de 1,14% para os 6,20 euros, e é apenas separada da Navigator pela Galp, com a concorrente a avançar 0,93% para os 2,83 euros. A Semapa fica mais abaixo, com um aumento de 0,5% para os 12,06 euros.





Ainda no verde posicionam-se os CTT, depois de, a 18 de fevereiro, o Citigroup ter reduzido a sua participação na operadora de correios nacional para menos de 2%, segundo o comunicado divulgado ontem pelo operador de serviço postal junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



