PSI-20 avança mais de 1% após maior ganho da EDP em quatro meses

O índice PSI-20 terminou a sessão desta terça-feira com um ganho de 1,04% para os 4.737,04 pontos, o que significa que a bolsa nacional está a valorizar há três dias consecutivos, nesta que é a maior senda de ganhos desde o início de janeiro deste ano.Por cá, o destaque vai para a EDP - Energias de Portugal que disparou 4,24% para os 4,71 euros por ação, a maior subida diária desde meados de novembro do ano passado.Hoje, foram transacionadas mais de 11 milhões de ações da empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade, que compara com a média diária dos últimos seis meses de quase 7 milhões de títulos a trocarem de mãos.A subir esteve também a EDP Renováveis, com um ganho de 2,41% para os 17 euros por ação.Ainda do lado dos ganhos estiveram também a Jerónimo Martins (+0,38%), assim como as duas cotadas do setor da pasta e do papel, a Altri e a Navigator, com ganhos entre 1% e 2%.Em contraciclo esteve o Banco Comercial Português, que hoje corrigiu do forte ganho registado na sessão anterior. O BCP caiu 1,51% para os 11,76 cêntimos por ação. Também a petrolífera Galp derrapou 0,82% para os 10,30 euros.