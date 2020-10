PSI-20 avança para máximo de um mês com grupo EDP a brilhar

O índice PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira, 13 de outubro, a somar 0,90% para 4.285,52 pontos, com oito cotadas em alta e outras tantas em queda e ainda duas inalteradas no valor de fecho de segunda-feira. No segundo dia seguido a valorizar, a praça lisboeta tocou em máximos de 14 de setembro e contrariou a tendência de perdas verificada na generalidade das bolsas do velho continente.Na Europa, predominou o pessimismo, com o índice de referência europeu Stoxx600 a recuar pela primeira vez em quatro sessões, penalizado pela quedas de todos os setores europeus à exceção das telecomunicações. O setor da banca liderou as perdas com uma queda próxima de 3%.No plano nacional foi o grupo EDP que mais brilhou, isto depois de o Goldman Sachs ter integrado as duas cotadas entre as suas preferidas e ter definido uma recomendação de "comprar" para as duas empresas. A EDP ganhou 3,20% para 4,646 euros num dia em que tocou em máximos de 24 de fevereiro, enquanto a EDP Renováveis apreciou 3,44% para 16,84 euros numa sessão em que estabeleceu um novo recorde ao transacionar nos 17,36 euros por ação.Continuando no setor da energia, a REN cresceu 0,82% para 2,45 euros e a Galp Energia recuou 0,53% para 8,234 euros.Também a justificar a subida do principal índice bolsista nacional esteve a Jerónimo Martins ao valorizar 1,29% para 14,96 euros. Já a outra retalhista, a Sonae, fechou inalterada nos 55,15 cêntimos com que encerrou a sessão de ontem.Nota positiva ainda para a Ibersol (+0,68% para 4,44 euros) e a Nos (+0,26% para 3,070 euros).Já a travar uma subida mais expressiva do PSI-20 estiveram, em especial, o BCP (-1,24% para 7,94 cêntimos), a Mota-Engil (-2,38% para 1,148 euros) e os CTT (-1,77% para 2,50 euros).Destaque pela negativa também para o setor do papel, já que a Navigator perdeu 1,53% para 2,066 euros, a Semapa deslizou 0,83% para 7,17 euros e a Altri resvalou 0,63% para 3,770 euros.(Notícia atualizada)