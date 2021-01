PSI-20 avança pelo quarto dia à boleia dos máximos históricos do grupo EDP

Os democratas Jon Ossoff e Raphael Warnock garantiram dois lugares no Senado, depois da vitória na Geórgia, dando assim aos democratas o controlo, o que facilita a agenda legislativa do presidente eleito Joe Biden.

Entre os tópicos desta agenda estará a aprovação dos novos estímulos para a economia do país, que estão encalhados em negociações desde abril do ano passado.Por cá, o destaque vai novamente para as duas cotadas do grupo EDP, que voltam a renovar máximos históricos.A casa-mãe avança 0,9% para os 5,50 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis ganha 1,46% para os 24,4 euros por ação. A EDP Renováveis tem-se destacado na bolsa nacional, tendo mesmo sido a estrela de 2020 com uma valorização de 117%.Também o Banco Comercial Português (BCP) avança 1,75% para os 14,52 cêntimos por ação, o que representa um máximo desde março do ano passado.Já a Galp cai 0,13% para os 9,238 euros por ação, apesar de os preços do petróleo estarem a valorizar pela terceira sessão consecutiva.