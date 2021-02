PSI-20 avança pela segunda sessão com BCP a subir mais de 1%

A bolsa nacional abriu em alta, com o PSI-20 a valorizar 0,62% para os 4.831,62 pontos, contando a segunda sessão consecutiva no verde. A sustentar esta subida estão 14 cotadas que se posicionaram no verde, deixando apenas duas ficar pelo vermelho e outras duas que se mantêm em terreno neutro.





Em Lisboa, o BCP ocupa o segundo lugar do pódio e soma 1,20% para os 11,84 cêntimos, dando dessa forma força ao índice nacional. As também pesadas Nos, Jerónimo Martins e EDP juntam-se com ganhos acima de 0,5%.





A Nos avança 0,65% para os 2,81 euros, afastando-se dos mínimos de novembro aos quais desceu na última sessão. Também a Jerónimo Martins marca uma recuperação, valrizando 0,64% para os 13,35 euros, depois de ontem ter tocado um mínimo de fevereiro de 2019, na sequência de um corte na recomendação e no preço-alvo por parte de uma casa de investimento.No caso do grupo EDP, a subida da elétrica liderada por Miguel Stilwell d'Andrade é de 0,58% para os 5,23 euros, superando o ganho de 0,44% para os 22,8 euros da subsidiária de nergias limpas, a EDP Renováveis.(Notícia atualizada às 08:24)