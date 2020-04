PSI-20 avança quase 2% com fortes ganhos do BCP e Galp

O PSI-20 abriu a subir 1,15% e minutos depois já ganhava 1,86% para 4.147,78 pontos, com 15 cotadas em alta, uma em queda e duas sem variação. Esta é a última sessão antes de um fim de semana prolongado nos mercados europeias, que estarão encerrados nesta sexta-feira e também na próxima segunda-feira.

As bolsas europeias também valorizam, com os índices a marcarem ganhos em torno de 1%, numa altura em que permanecem as dúvidas sobre quando e como voltarão as economias à normalidade quando o surto do novo coronavírus abrandar.

Enquanto os principais consultores de saúde da Casa Branca estão a desenvolver critérios médicos para reabrir com segurança a economia dos EUA nas próximas semanas - caso as tendências se mantenham constantes – foi registado um número recorde de vítimas no Reino Unido e na Bélgica, bem como nos estados de Nova Iorque e Nova Jersey. O número de novos casos em Itália e Espanha também subiu após vários dias de queda.

Ontem as bolsas norte-americanas subiram 3% devido às expectativas dos investidores sobre mais suporte da Fed e foram sustentadas também pela desistência de Bernie Sanders à corrida presidencial.

O PSI-20 está hoje a ser impulsionado pelo BCP, que valoriza 2,54% para 10,10 cêntimos, nesta que é já a quinta sessão seguida da ganhos das ações do banco. A agência de notação financeira Standard & Poor’s reviu em baixa o "outlook" da dívida do BCP para estável, colocando assim de parte uma melhoria no rating do banco no curto prazo. Contudo, espera que o banco liderado por Miguel Maya continue a apresentar lucros.

Ainda a impulsionar o índice português a EDP valoriza 1,64% para 3,658 euros e a Galp Energia avança 2,31% para 10,20 euros, numa sessão em que os preços do petróleo avançam cerca de 2% em Londres devido à expectativa de acordo na OPEP+ para cortar produção.

No setor da pasta e papel os ganhos são mais acentuados, com a Navigator a subir 3,18% para 2,40 euros e a Altri a ganhar 3,2% para 4,26 euros.

Os CTT disparam 4,16% para 11,65 euros. A Ibersol dispara 3,96% para 4,73 euros. A JB Capital Markets cortou a recomendação da Ibersol de "comprar" para "neutral", tendo fixado um prço-alvo de 7 euros que incorpora um potencial de valorização de 54%.