PSI-20 beneficia com Galp e EDP Renováveis a impulsionar

A bolsa nacional abriu em alta, com o PSI-20 a somar 0,11% para os 4.653,21 pontos. Este registo quebra um ciclo de três sessões seguidas de perdas em Lisboa, e consegue-o com a ajuda de seis cotadas no verde, contra 10 no vermelho, enquanto duas se mantêm "indecisas" na linha de água.





A impulsionar o desempenho do índice está a Galp, que avança 0,89% para os 10,09 euros, num dia igualmente de ganhos para o barril de petróleo. O ouro negro está a somar mais de 1,5% em Londres e Nova Iorque, prolongando um ciclo de fortes subidas que dura há três sessões.





A sustentar no verde está também a EDP Renováveis, que sobe 0,24% para os 16,38 euros, depois de ter vacilado grandemente nas últimas duas sessões. O braço de energias limpas da EDP afundou depois do aumento de capital, no qual os títulos foram vendidos com desconto face às cotações.





A travar maiores ganhos está contudo o BCP, que lidera as perdas com uma queda de 1,37% para os 11,51 cêntimos, em sintonia com o setor. As papeleiras também se mostram fortes no vermelho, com a Altri e a Semapa a fecharem este pódio, caindo, respetivamente, 1,165 para os 5,98 euros e 0,67% para os 11,82 euros. A Navigator fica mais abaixo mas também a descer, 0,36% para os 2,80 euros.

(Notícia em atualizada às 08:20)