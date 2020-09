PSI-20 cai 1% sem nenhuma cotada a salvo das perdas

A bolsa nacional está a desvalorizar esta sexta-feira, 4 de setembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a cair 1,03% para 4.279,36 pontos.

A praça portuguesa acompanha, desta forma, o pessimismo que marca a negociação na Europa, nesta última sessão da semana, depois da forte correção de ontem em Wall Street. Após sucessivos máximos históricos, os índices norte-americanos registaram perdas entre 3 e 5%, com o Nasdaq a protagonizar mesmo a maior desvalorização diária desde março.

Nesta altura, tanto Paris como Amesterdão registam quedas de mais de 1%.

Por cá, nenhuma cotada do PSI-20 escapa às perdas. A EDP lidera as quedas depois de ter revelado ontem que fechou os primeiros seis meses do ano com lucros de 315 milhões de euros, o que corresponde a uma queda de 22% face ao mesmo período do ano passado.





Em comunicado emitido esta quinta-feira à CMVM, a elétrica agora liderada por Miguel Stilwell de Andrade explica que estes foram impactados pela pandemia da covid-19, que se refletiu principalmente nas contas do segundo trimestre.

"O resultado líquido da EDP […] foi impactado pela forte redução de consumo de eletricidade nos seus principais mercados, sobretudo durante os períodos de confinamento impostos para combater a propagação da pandemia COVID-19, que coincidiram com a maior parte do segundo trimestre", sustenta a empresa.





Nesta altura, a elétrica desvaloriza 1,94% para 4,289 euros enquanto a EDP Renováveis perde 1,26% para 14,14 euros.





Ainda na energia, a Galp cede 0,45% para 8,854 euros.





No retalho, a Jerónimo Martins cai 1,11% para 13,775 euros e a Sonae perde 0,41% para 60,3 cêntimos.





Entre as maiores quedas conta-se ainda a Nos, que recua 1,18% para 3,356 euros.