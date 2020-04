A bolsa nacional transacionou em terreno negativo pela segunda sessão seguida, com as quedas do BCP e da Galp Energia a marcarem o tom.

A penalizar o sentimento na Europa estiveram em especial as petrolíferas do velho continente, por sua vez pressionadas pelo colapso do preço do petróleo nos mercados internacionais.



Em Nova Iorque, o WTI para entrega em maio negociou ontem pela primeira vez na história abaixo de zero (chegou mesmo a transacionar abaixo de menos 40 dólares), enquanto o crude para entrega em junho transaciona agora na casa dos 15 dólares. A justificar esta diferença está a incapacidade de armazenamento de petróleo num contexto de excesso de oferta e rutura da procura.



No plano nacional, BCP e Galp Energia foram as cotadas que mais pressionaram. O banco perdeu 5,64% para 9,2 cêntimos por ação e a petrolífera recuou 5,58% para 9,064 euros.



Numa sessão de fortes quedas em Lisboa e na Europa, nota negativa também para a Mota-Engil (-6,98% para 1,092 euros) e para os CTT (-4,99% para 2,19 euros).



Voltando ao setor da energia, a EDP caiu 0,43% para 3,7 euros, a EDP Renováveis resvalou 1,51% para 10,44 euros, e a REN deslizou 0,83% para 2,40 euros.



A onda vermelha atingiu também os setores do papel e do retalho. No primeiro caso, a Navigator recuou 1,90% para 2,266 euros, a Semapa caiu 2,49% para 8,63 euros, e a Altri desvalorizou 1,85% para 4,446 euros. No segundo, a Jerónimo Martins caiu 1,20% para 15,635 euros e a Sonae cedeu 0,38% para 66,2 cêntimos.



O índice PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 21 de abril, a perder 2,27% para 4.035,94 pontos, para mínimos de 8 de abril. No segundo dia consecutivo em queda, a praça lisboeta acabou por negociar em linha com as principais bolsas europeias, contrariando a tendência que se verificara nos últimos dias.Como tal, e após três sessões seguidas a valorizar, o índice de referência europeu Stoxx600 perdeu terreno penalizado por todos os setores do velho continente, sendo que as perdas mais acentuadas foram registadas pelas matérias-primeiras, pelas petrolíferas e ainda pelo setor da banca.