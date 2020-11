PSI-20 cai após cinco sessões de ganhos

A bolsa nacional abriu em queda esta sexta-feira, 6 de novembro, depois de cinco dias consecutivos de ganhos, com o PSI-20 a deslizar 0,47% para 4.086,11 pontos.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa, com os principais índices a aliviarem dos ganhos recentes numa altura em que ainda não é conhecido o resultado das eleições nos Estados Unidos.





Apesar de o democrata Joe Biden continuar com vantagem face a Trump, o presidente continua a contestar a contagem de votos em vários estados, contribuindo para a incerteza em torno do desfecho deste ato eleitoral.





Por cá, as perdas estão a ser motivadas sobretudo pela Nos, Galp e BCP. A operadora, que registou ontem fortes ganhos em reação aos resultados trimestrais, está a ceder 2,39% para 3,022 euros enquanto a Galp perde 1,34% para 7,062 euros. Já o BCP cai 0,52% para 7,71 cêntimos.





Do lado das perdas seguem também as cotadas do grupo EDP, com a casa-mãe a descer 0,11% para 4,440 euros e a EDP Renováveis a deslizar 0,35% para 17,20 euros.





Em sentido oposto, a evitar uma maior queda do PSI-20 segue a Corticeira Amorim, que valoriza 2,36% para 9,98 euros, depois de ter anunciado ontem que os seus lucros ascenderam a 48,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, menos 10,8% do que no mesmo período do ano passado.