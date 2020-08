PSI-20 cai após três dias de ganhos com CTT a perder quase 4%

A bolsa nacional está a desvalorizar esta quinta-feira, 6 de agosto, depois de três sessões consecutivas de ganhos, com o PSI-20 a perder 0,38% para 4.386,33 pontos.





Na Europa, os principais índices também estão com sinal negativo pela primeira vez em quatro sessões, penalizados pelas crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China e pelos resultados de algumas empresas, que ficaram abaixo do esperado.





Ontem, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que a Casa Branca poderia banir outras aplicações chinesas que considere que ponham em causa a segurança nacional do país, para além da TikTok. O único nome para já avançado foi o da aplicação de mensagens WeChat.





Por cá, os CTT destacam-se com uma descida de 3,70% para 2,475 euros, depois de a empresa ter revelado que fechou o primeiro semestre do ano com um resultado líquido negativo de 2 milhões de euros, um valor que compara com os lucros de 9 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.





A empresa liderada por João Bento explicou que o resultado foi impactado "com a evolução negativa do EBIT, parcialmente compensada pelo comportamento positivo do imposto sobre o rendimento do período".

A contribuir para a descida do PSI-20 estão ainda o BCP, a Galp, a Jerónimo Martins e a Nos. O banco liderado por Miguel Maya desliza 0,58% para 10,24 cêntimos, a Galp cai 0,66% para 9,324 euros, a Nos desvaloriza 0,43% para 3,724 euros e a retalhista cede 0,21% para 14,275 euros.

A contrariar a tendência da energia, a EDP sobe ligeiros 0,09% para 4,4 euros.