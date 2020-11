PSI-20 cai mais de 1% com 15 cotadas fortes no vermelho

A bolsa nacional fechou em queda, com o índice PSI-20 a resvalar 1,37% para os 4.365,66 pontos. Quase todas as cotadas se resolveram pelo vermelho, 15 no total, deixando apenas duas a respirar no verde.Na Europa o sentimento está igualmente a deteriorar-se, com as cotações a recuarem de máximos de fevereiro atingidos esta segunda-feira. O entusiasmo do início da semana, que veio na sequência do anúncio de uma vacina da Moderna com quase 95% de eficácia, fica para trás. É que este "remédio" para a pandemia só deverá surtir efeito passados meses, enquanto o número de casos do vírus continua a aumentar preocupantemente.

Por cá, entre as 15 cotadas no vermelho, apenas duas caíram menos de 1% e seis delas perderam mesmo mais de 2%. É o caso do BCP, que perdeu 2,27% para os 10,33 cêntimos.





Mais abaixo, o peso pesado Nos recuou 1,39% para os 2,83 euros. Seguiu-se a Galp que, imediatamente à frente da EDP e da Jerónimo Martins, cedeu 1,29% para os 9,02 euros, enquanto a elétrica reduziu 1,26% para os 4,45 euros e a retalhista desvalorizou 1,24% para os 13,95 euros.





No verde isolaram-se os CTT e a Mota-Engil, que avançaram, respetivamente, 1,31% para os 2,33 euros e 3,95% para os 1,37 euros.

(Notícia atualizada às 16:52)