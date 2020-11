PSI-20 cai mais de 1% com Galp e BCP a liderarem perdas

A bolsa nacional abriu em queda, com o índice PSI-20 a descer 1,03% para os 4.371,20 pontos. A contribuir para o deslize estão treze cotadas no vermelho, contra apenas uma no verde. Três estão inalteradas.Lá fora, o sentimento deteriora-se depois de a cidade de Nova Iorque ter decretado o fecho das escolas, numa tentativa de combater a propagação da covid-19.

Por cá, a Galp impõe-se nas perdas, liderando-as com uma descida de 3,18% para os 8,70 euros. A petrolífera tropeça num dia em que o barril londrino ganha mas o norte-americano fica pelo vermelho. A matéria-prima está dividida depois de sabido que Nova Iorque vai reforçar as restrições, o que dá más indicações sobre a procura por petróleo, mas também numa altura em que o cartel dos grandes exportadores parece dividido. De acordo com a Bloomberg, os Emirados Árabes Unidos consideram abandonar a OPEP.



O BCP segue-se na tabela, com uma quebra de 2,73% para os 11,04 cêntimos, depois de ontem ter terminado com um ganho de mais de 9% e a tocar num máximo de junho. Ontem, as ações do Banco Comercial Português reagiram em forte alta a uma nota de research publicada pelo CaixaBank/BPI, que recomendou comprar ações.



Semapa, Navigator e Altri também se alinham no vermelho, com a primeira a perder 2,47% para os 7,89 euros, a segunda a ceder 1,84% para os 2,25 euros e a última a recuar 0,94% para os 4,02 euros. A Altri apresenta hoje os resultados do terceiro trimestre.



Nota ainda para a Nos, que desvaloriza 1,05% para os 2,82 euros e para o grupo EDP, que desce 0,79% para os 4,42 euros, no caso da elétrica-mãe, e 0,47% para os 17 euros, no caso da subsidiária de energias limpas.

(Notícia atualizada às 08:23)