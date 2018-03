PSI-20 cai mais de 1% em dia de perdas acentuadas na Europa e EUA

As acções do BCP perderam 1,11% para 0,2767 euros, no mesmo dia em que a EDP cedeu 1,23% para 2,963 euros e a Galp Energia caiu 1,70% para 15,325 euros. A contribuir para a descida da petrolífera está também a queda do petróleo, que recua 0,45% para 69,16 dólares por barril, em Londres. Precisamente porque há um receio crescente de uma guerra comercial mundial. Apesar de os EUA terem suspendido a aplicação de tarifas a vários países, nomeadamente aos membros da União Europeia, ainda hoje deverão ser reveladas as tarifas que serão impostas à China. E esta suspensão não garante que as negociações com a União Europeia cheguem a bom porto. Além de que as relações comerciais com a China terão um peso significativo na economia.



Destaque para o sector do retalho. A Sonae SGPS deslizou 3,77% para 1,124 euros, no dia em que a Jerónimo Martins caiu 0,98% para 14,67 euros, tendo chegado a tocar nos 14,565 euros, o que corresponde ao valor mais baixo desde Dezembro de 2016.



Do lado dos ganhos estiveram as acções da EDP Renováveis, que subiram 0,26% para 7,68 euros, da Ibersol, que apreciou 0,44% para 11,45 euros e a Corticeira Amorim, que ganhou 0,99% para 10,16 euros.



(Notícia actualizada com mais informação)

O PSI-20 desceu 1,05% para 5.373,16 pontos, com 15 acções em queda enquanto três subiram. Entre os congéneres europeus a sessão também foi negra, com as bolsas a caírem todas mais de 1%. Um cenário idêntico ao que está a ser vivido nos EUA.Os receios dos investidores em torno de uma guerra comercial está a elevar as quedas entre as bolsas, num dia em que se aguarda que Donald Trump anuncie a tarifas contra as importações da China. A União Europeia já anunciou que vai esperar por este anúncio para discutir a questão e se pronunciar sobre o tema.Na bolsa nacional as quedas foram acentuadas. BCP, EDP, Galp, Sonae SGPS e CTT deslizaram mais de 1%.