PSI-20 cai mais de 2% com 18 cotadas no vermelho. Galp afunda 6,19%

A praça lisboeta encerrou em forte baixa, com o índice de referência nacional a cair 2,43% para 3.642,99 pontos, com 18 cotadas em terreno negativo e uma inalterada – a Ibersol.

Lisboa acompanhou assim o movimento de queda do resto da Europa, onde todas as bolsas perderam mais de 3%, com destaque para o mergulho superior a 5% do índice madrileno Ibex 35.

Os setores negociaram todos no vermelho no Velho Continente, com destaque para as cotadas das viagens, banca, petróleo & gás e automóvel.

Isto numa altura em que a nova variante de covid-19 identificada na África do Sul está a suscitar grandes preocupações, levando à queda das bolsas mundiais e de outros ativos, como é o caso do petróleo.

O índice de referência europeu Stoxx 600 perdeu 3,72%, naquela que foi a sua maior queda desde dezembro de 2020. Este mergulho representou uma perda de mais de 400 mil milhões de dólares em valor de mercado.

Por cá, a cotada que mais pressionou e caiu foi a Galp, a afundar 6,19% para 8,27 euros, num dia em que os preços do crude estão a afundar perto de 11% em Londres e mais de 12% em Nova Iorque com os receios de novos confinamentos e, consequentemente, menor procura por combustíveis.

Também o BCP contribuiu para o mau desempenho do índice de referência nacional, a ceder 4,16% para 14 cêntimos, acompanhando assim a tendência que se vive no resto da Europa.

A tropeçarem mais de 5% estiveram duas cotadas, a Ramada e a Altri, que fecharam a valer 6,34 e 4,82 euros, respetivamente.

Com quedas superiores a 3% estiveram a Semapa, Navigator, Mota-Engil (naquele que é o último dia para subscrever as suas obrigações), Sonae e Pharol.

Ainda no retalho, a Jerónimo Martins recuou 1,46% para 19,25 euros.

No grupo EDP, a elétrica cedeu 1,48% para 4,85 euros e a sua subsidiária para as energias renováveis registou uma desvalorização de 0,53% para 22,56 euros.

Já a Greenvolt – braço de energias renováveis da Altri –, cujas obrigações verdes foram hoje admitidas à negociação na Euronext Lisboa, registou um decréscimo de 0,98% para 6,04 euros.



(notícia atualizada às 17:06)