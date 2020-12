PSI-20 cai mais de 2% com Galp a afundar 5% e BCP a descer 3,5%

A bolsa nacional abriu em queda esta segunda-feira, 21 de dezembro, com o PSI-20 a desvalorizar 2,11% para 4.662,57 pontos, e 16 das 17 cotadas com sinal vermelho.

A praça portuguesa acompanha, desta forma, o pessimismo que está a marcar o arranque da sessão na Europa, com os investidores a refletirem os receios com a nova estirpe do vírus descoberta no Reino Unido e que está a levar a Europa a fechar as portas àquele país para travar a disseminação.

Vários países europeus anunciaram ontem a proibição das ligações aéreas, marítimas e ferroviárias com o Reino Unido, antes de os líderes da União Europeia se reunirem esta segunda-feira de manhã para debater um plano conjunto para travar a propagação.

A situação – que obrigou o Reino Unido a decretar novo confinamento em Londres e no sul de Inglaterra e a reverter o alívio das medidas restritivas – sobrepôs-se às negociações do Brexit, que mais uma vez falharam o prazo acordado, no domingo.

Neste contexto, os investidores estão hoje a fugir dos ativos mais arriscados e a procurar refúgio em valores como o dólar.

Por cá, o BCP e a Galp Energia estão entre as cotadas que mais penalizam. O banco liderado por Miguel Maya desliza 3,66% para 11,86 cêntimos enquanto a Galp afunda 5,05% para 8,340 euros, depois de ter anunciado que vai descontinuaras operações de refinaria em Matosinhos.

Ainda na energia, a EDP cai 1,31% para 4,825 euros e a EDP Renováveis desliza 0,74% para 20 euros.

Entre as maiores descidas destacam-se ainda as cotadas do setor da pasta e do papel, com a Semapa a cair 3% para 9,05 euros, a Altri a perder 2,9% para 5,03 euros e a Navigator a desvalorizar 1,68% para 2,464 euros.

A única cotada com sinal positivo é a Corticeira Amorim, que sobe 1,90% para 10,70 euros.