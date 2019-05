PSI-20 cai para mínimos de seis semanas na sétima sessão de perdas

A bolsa nacional encerrou em queda esta quarta-feira, 8 de maio, pela sétima sessão consecutiva, o que representa a mais longa série de descidas desde setembro do ano passado. O PSI-20 também atingiu o nível mais baixo desde 29 de março, com uma desvalorização de 0,63% para 5.200,23 pontos. Na sessão desta quarta-feira, 16 cotadas encerraram em queda e duas em alta.



A praça de Lisboa contrariou desta forma os ganhos ligeiros registados pelas congéneres europeias, animadas pela indicação de uma porta-voz da administração Trump, que informou que a China pretende fechar um acordo comercial com os Estados Unidos ainda esta semana.





Por cá, as perdas foram determinadas sobretudo pelas cotadas do setor da energia, papeleiras, CTT e Sonae.