PSI-20 cai pela primeira vez em cinco sessões com maioria das cotadas no vermelho

A bolsa nacional encerrou em queda esta terça-feira, 29 de outubro, pela primeira vez em cinco sessões, com o PSI-20 a deslizar 0,43% para 5.084,66 pontos e com a maioria das empresas com sinal vermelho. Das 18 que compõem o principal índice nacional, apenas quatro subiram e uma encerrou inalterada.

Na Europa, à exceção de Paris e Atenas, os principais índices também seguem em queda, penalizados por uma série de resultados abaixo do esperado e alguns alertas emitidos por empresas. É o caso da Orsted, que afunda mais de 6,5% depois de ter cortado as estimativas de produção e chamado a atenção para as potenciais perdas de empregos, num contexto de corte de custos. Também a BP desce mais de 4,5% depois de ter optado por não subir o dividendo, apesar de os resultados terem superado as expectativas.

A contribuir para as descidas está ainda a incerteza em torno do futuro político do Reino Unido e o Brexit, numa altura em que o país se preparar para realizar eleições antecipadas até ao fim do ano.

Depois de seis sessões consecutivas de ganhos, que o levaram para máximos de janeiro do ano passado, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, cai 0,21% para 398,14 pontos.

Por cá, a EDP Renováveis foi das cotadas que mais penalizou o PSI-20, com uma descida de 1,82% para 9,73 euros, numa sessão em que a EDP perdeu 0,55% para 3,592 euros e a Galp Energia deslizou 0,27% para 14,55 euros.

A contribuir para a desvalorização do PSI-20 estiveram também as cotadas do setor da pasta e do papel, com destaque para a Navigator, que recuou 1,82% para 3,238 euros, antes de apresentar os seus resultados do terceiro trimestre. De acordo com as estimativas dos analistas do CaixaBank BPI, a empresa deverá reportar um resultado líquido de 43 milhões de euros no terceiro trimestre, uma queda de 18% face ao mesmo período do ano passado.

Ainda neste setor, a Semapa caiu 1,42% para 12,52 euros e a Altri deslizou 1% para 5,47 euros.





Do lado dos ganhos ficaram apenas o BCP, os CTT, a Sonae e a REN. O banco liderado por Miguel Maya somou 0,2% para 20,28 cêntimos, os CTT subiram 0,45% para 2,676 euros, a Sonae valorizou 0,16% para 91,45 cêntimos e a REN avançou 0,19% para 2,625 euros.