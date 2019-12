PSI-20 cai pela primeira vez em quarto sessões com BCP e energia a pressionar

A bolsa nacional acompanhou a tendência negativa das congéneres europeias, penalizadas por dados dececionantes sobre a economia chinesa e a falta de progressos nas negociações com os EUA.

A bolsa nacional encerrou em terreno negativo esta segunda-feira, 9 de dezembro, com o PSI-20 a descer 0,22% para 5.161,51 pontos. Com nove cotadas em queda e nove em alta, o principal índice nacional completou a primeira sessão de perdas, depois de três consecutivas em alta.





A praça de Lisboa acompanhou, desta forma, a tendência negativa das congéneres europeias, numa sessão marcada pelo regresso dos receios em relação à evolução da segunda maior economia do mundo. Isto depois de ter sido revelado esta segunda-feira que as exportações chinesas caíram, em novembro, pelo quarto mês consecutivo, evidenciando os efeitos negativos da guerra comercial com os Estados Unidos.