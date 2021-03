PSI-20 cai pela primeira vez em quatro sessões com BCP e grupo EDP a penalizar

A bolsa nacional abriu em queda esta quarta-feira, 10 de março, com o PSI-20 a desvalorizar 0,26% para 4.724,75 pontos, depois de três sessões consecutivas de ganhos. Nesta altura, das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 14 estão em queda, duas em alta e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem com sinal negativo, com as ações a recuarem dos máximos de mais de um ano registados na sessão de ontem, à boleia do alívio dos juros das Treasuries e, com elas, dos receios em torno do aumento da inflação.





Hoje, as yields estão novamente a subir, e os investidores mais recuados, depois de o Stox660 ter fechado no nível mais alto desde fevereiro do ano passado e de o Nasdaq, nos Estados Unidos, ter disparado 3,7% na sua melhor sessão dos últimos quatro meses.





Por cá, o BCP e as cotadas do grupo EDP estão entre as que mais penalizam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya desliza 0,6% para 11,69 cêntimos, a EDP Renováveis perde 1,41% para 16,76 euros e a EDP cai 0,81% para 4,678 euros, depois de ter registado ontem o maior ganho em quatro meses.





No retalho, a Jerónimo Martins cai 0,68% para 13,21 euros e a Sonae desliza 0,15% para 68,45 cêntimos.





A Nos, que apresenta os seus resultados de 2020 esta quarta-feira, após o fecho do mercado, recua 0,14% para 2,766 euros.