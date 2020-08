PSI-20 cai pela quarta sessão alinhado com as descidas na Europa

A bolsa nacional está a negociar em queda esta terça-feira, 18 de agosto, pela quarta sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 0,14% para 4.428,93 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 11 estão em queda, quatro em alta e três inalteradas.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa, com os principais índices a descerem cerca de 0,5%, num contexto de crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China.





Ontem, o Departamento do Comércio anunciou novas restrições sobre a Huawei, acrescentando 38 afiliadas da empresa em 21 países à chamada lista negra dos Estados Unidos. Todas as empresas de chips que trabalham para a Huawei ficarão sujeitas a licenciamento, independentemente de onde estejam, disse ontem um responsável do governo, acrescentando que mesmo as empresas estrangeiras serão afetadas, desde que usem software ou equipamento de design americano.





Por cá, o BCP, a Galp e a Nos estão entre as empresas que mais penalizam o PSI-20.O banco liderado por Miguel Maya desce 1,23% para 10,40 cêntimos, a Nos desliza 0,72% para 3,596 euros e a Galp desvaloriza 0,42% para 9,408 euros.





Ainda na energia, a EDP ganha 0,23% para 4,373 euros e a EDP Renováveis cede 0,29% para 13,78 euros.





A contribuir para a queda do principal índice nacional estão ainda as cotadas do setor da pasta e do papel, com destaque para a Navigator que perde 1,01% para 2,346 euros.