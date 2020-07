multiplicou os prejuízos por cinco na primeir metade do ano.

recuaram 53,6%, sobe 1,86% para os 2,20 euros. Olhando apenas para o segundo trimestre do ano, o resultado líquido desta cotada foi de 13,4 milhões de euros, recuando 56,2%, ficando acima das estimativas dos analistas do CaixaBank/BPI, que apontavam para lucros de 6 milhões de euros.





No final desta sessão, mais dois pesos do PSI-20 divulgam as contas do primeiro semestre. São aguardados hoje os números da REN, que segue a cair 0,40% para os 2,48 euros, e da Jerónimo Martins, que está a aumentar 0,10% para os 14,52 euros, seguindo-se amanhã os dados da Sonae Indústria e da Sonaecom.

A bolsa nacional abriu em baixa, com o principal índice, o PSI-20, a cair 0,13% para os 4.401,74 pontos. A contribuir estão oito cotadas no vermelho, o mesmo número no verde e duas inalteradas.Lá fora, os investidores mantêm-se preocupados com os efeitos económicos do novo coronavírus, ao mesmo tempo que são bombardeados pelos resultados financeiros das empresas. Os números da McDonald's desiludiram. Por outro lado, termina esta quarta-feira a reunião da Reserva Federal norte-americana, da qual é esperada uma postura mais expansionista.A pesar no vermelho está a EDP, que lidera as perdas, com uma queda de 1,52% para os 4,34 euros.Em segundo lugar no pódio das quebras está a Sonae Capital, que desce 1,22% para os 48,5 cêntimos. A cotada resvala no primeiro dia de negociação após ter anunciado queApesar disto, a maioria das cotadas que apresentaram ou se preparam para divulgar os respetivos números estão reunidas no verde. A Navigator , cujos lucrosJá o banco BCP avança 0,59% para os 10,22 cêntimos, também depois de ter admitido um deslize nos lucros , de 53,6%. Contudo, esta instituição também surpreendeu pela positiva os analistas, que esperavam uma queda de 61%.(Notícia atualizada às 08:20)