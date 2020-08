PSI-20 cai pela quinta sessão com energia a penalizar

A bolsa nacional está a negociar em queda esta quarta-feira,19 de agosto, pela quinta sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 0,32% para 4.393,54 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 10 estão em queda, três em alta e cinco inalteradas.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa, numa altura em que os investidores mostram preocupações em torno do futuro do acordo comercial entre Washington e Pequim, depois de Donald Trump ter dito ontem que cancelou as negociações com a China.





"Cancelei as conversações com a China", afirmou Trump esta terça-feira, no Arizona. "Não quero falar com a China neste momento".





Questionado sobre se os Estados Unidos pensam retirar-se do acordo de fase um, o líder da Casa Branca disse apenas que "veremos o que vai acontecer".





Por cá, as cotadas da energia são as que mais penalizam o PSI-20. A Galp desce 0,83% para 9,348 euros, a EDP perde 0,49% para 4,305 euros e a EDP Renováveis cai 0,14% para 13,78 euros.