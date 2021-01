PSI-20 cai pela quinta sessão com Jerónimo e Galp a liderarem perdas

A bolsa nacional abriu em queda, com o PSI-20 a ceder 0,15% para os 5.084,11 pontos. Esta torna-se a quinta sessão consecutiva do índice no vermelho. Estão oito cotadas a cair, seis a subir e quatro mantêm-se neutras.





Por cá, as pesadas Jerónimo Martins e Galp encabeçam as perdas, por esta ordem. A retalhista desce 1,22% para os 14,59 euros, corrigindo dos ganhos fortes dos dias anterior, que chegaram a ultrapassar os 5,5%. Estes ganhos traduziram o entusiasmo com uma subida nas vendas relativas ao ano passado, apesar do cenário de pandemia.



A Galp reforça as quebras da sessão anterior, ao descer 1,14% para os 9,16 euros. A petrolífera foi abalada com maior estrondo ontem, que marcou a primeira sessão depois deter anunciado a transição para um novo CEO. Carlos Gomes da Silva está de saída da empresa e o cargo de presidente executivo será ocupado por Andy Brown, antigo diretor de "upstream" da Shell.



No verde, contraria a EDP Renováveis, que avança 0,85% para os 23,7 cêntimos. Esta cotada recupera pela segunda sessão depois de um início de semana conturbado, no qual fechou a cair mais de 5% e 3,5%. A travar os investidores estiveram duas notas de research, uma do JPMorgan e outra da Kepler Cheuvreux, que reviram em baixa a recomendação para os títulos da elétrica de "comprar" para "manter".





(Notícia atualizada às 08:25)