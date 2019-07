PSI-20 cai pela segunda sessão com Jerónimo Martins e EDP Renováveis a penalizar

A bolsa nacional encerrou em queda esta quinta-feira, 25 de julho, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 0,43% para 5.180,80 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 14 fecharam em queda e apenas quatro em alta.

Lisboa acompanha assim as principais praças europeias, que seguem todas com sinal vermelho - à exceção de Atenas, que valorizou 1,59% - depois de o BCE ter concluído a aguardada a reunião de política monetária.

Depois de ter sido divulgado o comunicado com as conclusões do encontro, em que a autoridade monetária decidiu manter os juros, as ações reforçaram os ganhos, os juros da dívida alemã atingiram mínimos e o euro caiu para o valor mais baixo desde maio de 2017. No entanto, com a conferência de Mario Draghi o sentimento mudou, já que o presidente do BCE disse que não foi discutida uma descida dos juros nesta reunião e que o risco de recessão neste momento é baixo.

Estas duas ideias foram suficientes para colocar em dúvida se o BCE vai mesmo avançar com uma descida dos juros em setembro, como é antecipado, o que acabou por inverter o sentimento do mercado.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desliza 0,48% para 389,85 pontos, pondo fim a uma série de quatro sessões consecutivas de ganhos.

Por cá, a Jerónimo Martins e a EDP Renováveis estão entre as cotadas que mais penalizaram o PSI-20. A retalhista caiu 0,61% para 14,745 euros e a EDP Renováveis perdeu 0,54% para 9,25 euros, depois de ter tocado num novo máximo histórico durante a sessão, nos 9,39 euros.

A contribuir para a descida do PSI-20 estiveram ainda a Nos, a Sonae e a Navigator. A operadora perdeu 0,69% para 5,785 euros, a Sonae recuou 1,42% para 86,6 cêntimos e a Navigator desvalorizou 1,10% para 3,240 euros, depois de ter revelado ontem que os seus lucros desceram 20,5% no primeiro semestre para 94,9 milhões de euros.

Fora do PSI-20, destaque para a Impresa, que disparou 6,88% para 26,4 cêntimos, depois de ter anunciado ontem que encerrou a primeira metade do ano com lucros de 3,46 milhões de euros, uma subida homóloga de 37,9% e um valor que supera o lucro registado em todo o exercício de 2018

Esta quinta-feira será a vez de a Jerónimo Martins, EDP, CTT, REN e Novabase apresentarem os seus resultados ao mercado.