PSI-20 cai pela segunda sessão. Sonae toca em mínimos de mais de um ano

A bolsa nacional encerrou em queda esta quarta-feira, 29 de Agosto, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 0,29% para 5.495,74 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, apenas quatro fecharam em alta. 13 desvalorizaram e uma encerrou inalterada.





Na Europa, a maioria dos índices segue com sinal positivo, mas com ganhos moderados, numa altura em que o optimismo em torno do acordo entre os Estados Unidos e o México para a reformulação do NAFTA já está a desvanecer.