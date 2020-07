PSI-20 cai pela sétima sessão em oito com BCP e Galp a pressionarem

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 1,41% para os 4.298,67 pontos. Todas as cotadas seguem no vermelho exceto uma, que fica inalterada.



No Velho Continente verifica-se a mesma tendência negativa a que se assistiu na Ásia e a que se espera assistir nos Estados Unidos, quando abrir a negociação. O pessimismo generalizado ataca as bolsas numa altura em que se receia uma nova onda de infeções por coronavírus, o que deverá ditar uma recuperação económica mais lenta do que era esperado.









Os mercados vão ainda reagir aos dados revelados pela China sobre a taxa de desemprego, vendas a retalho, produção industrial e preços das casas novas, que dão uma imagem mais clara de que como está a segunda maior economia do mundo a recuperar do impacto da pandemia. Em Lisboa, os pesos pesados BCP e Galp pressionam no vermelho. O banco liderado por Miguel Maya cai 2,04% para os 11,02 cêntimos e a petrolífera recua 2,22% para os 10,56 euros.



A Galp resvala num dia de pesadas quedas para o petróleo. a matéria-prima segue o pessimismo das bolsas na previsão de uma recuperação económica mais lenta, encolhendo-se perante as degradadas perspetivas no que toca à procura. Em Londres as perdas do barril são na ordem dos 3% e em Nova Iorque chegam aos 4,5%.



A EDP Renováveis também se destaca pela negativa com uma quebra de 2,06%, ocntando a sétima sessão consecutiva no vermelho. A subsidiária de energias limpas do grupo EDP não abandona o registo negativo desde que o processo conhecido como Caso EDP avançou com a hipótese de que os gestores de ambas as cotadas do grupo serem afastados das respetivas funções. Já a EDP conseguiu subir ao verde em apenas uma das últimas sete sessões.



