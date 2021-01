PSI-20 cai pela sétima sessão em oito com BCP e papeleiras a pesarem

A bolsa nacional abriu em queda, com o PSI-20 a perder 0,53% para os 5.011,84 pontos, oque marca a segunda sessão consecutiva de quebras, e a sétima em oito. A cair estão 15 cotadas, contrariadas por apenas duas no verde, enquanto uma fica inalterada.



Na Europa, o sentimento é negativo dadas as tensões ressurgentes entre os Estados Unidos e a China, assim como o avançar impiedoso da pandemia de coronavírus.



Em Lisboa, o BCP é a cotada em destaque no vermelho, ao resvalar 1,15% para os 12,85 cêntimos. Acima do banco na tabela das perdas estão ainda duas papeleiras, a Semapa e a Altri, que caem 1,25% para os 8,67 euros e 1,23% paraos 4,98 euros.



A terceira e última representante do setor do papel na bolsa nacional, a Navigator, também exibe perdas mas menores, ao resvalar 0,64% para os 2,48 euros, já mais distanciada na tabela.



Entre a Navigator e o BCP encontra-se ainda outro peso pesado, a Nos, que cai 0,73% para os 2,98 euros



Do lado dos ganhos destaque para a EDP Renováveis, que volta a subir depois de, na semana passada, ter contado com um saldo semanal negativo pela primeira vez em sete semanas. Agora, a cotada avança 0,65% para os 23,2 euros.



