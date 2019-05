Em Lisboa é o BCP que mais está a pressionar, com o banco liderado por Miguel Maya a abrir a sessão a recuar 1,01% para 0,2458 euros por ação, a cotação mais baixa desde 26 de abril.



Também a penalizar está o setor do papel: a Semapa cai 1,89% para 13,48 euros, a Altri desliza 1,30% para 6,45 euros e a Navigator resvala 0,60% para 3,62 euros. Nota negativa ainda para a Mota-Engil (-1,45% para 2,17 euros) e para os CTT (-0,83% para 2,39 euros). No entanto, os correios nacionais já tocaram entretanto nos 2,38 euros, um novo mínimo histórico.



Na energia o sentimento reparte-se. Enquanto a Galp Energia desvaloriza 0,57% para 14,06 euros, a EDP Renováveis soma 1,52% para 8,70 euros, a EDP ganha ligeiros 0,09% para 3,285 euros e a REN avança 0,40% para 2,54 euros.



(Notícia atualizada às 8:19)

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira, 9 de maio, a transacionar no vermelho pelo oitavo dia consecutivo, o que configura o maior ciclo de perdas desde setembro do ano passado. A praça lisboeta negoceia assim em mínimos de 28 de março, com 13 cotadas em queda, três em alta e duas inalteradas no valor de fecho de quarta-feira.O principal índice nacional segue assim a tendência de perdas também registada na generalidade das principais bolsas europeias, num início de dia que está a ser marcado pelo pessimismo decorrente das últimas declarações de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos acusou esta quarta-feira a China de ter "quebrado o acordo" comercial em negociação entre as duas maiores economias mundiais, adensando o receio nos mercados quanto a uma escalada protecionista.