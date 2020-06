PSI-20 cai pelo quarto dia com Galp e Sonae a descer mais de 3%

A bolsa nacional encerrou em queda esta terça-feira, 9 de junho, pela quarta sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 1,63% para 4.523,08 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 15 fecharam em queda, duas em alta e uma inalterada.

Na Europa, os principais índices também seguem todos com sinal vermelho, a corrigir dos ganhos recentes que, segundo os analistas, poderão ter "sobreaquecido" as ações.

Os investidores estão a revelar também alguma cautela, até porque as perspetivas económicas não são animadoras. O Banco Mundial antecipou hoje a maior contração económica desde a Segunda Guerra Mundial, e os sinais mais recentes vindos da maior economia europeia não deixam de causar preocupação: depois de ter sido conhecido que a produção industrial contraiu quase 18% em abril, foi revelada uma descida de 24% no mesmo mês nas exportações, bem como uma redução de 16,5% nas importações.

Por cá, a Galp Energia foi das cotadas que mais penalizou o PSI-20 com uma descida de 3,24% para 11,485 euros.





Esta evolução aconteceu no dia em que a empresa esteve no mercado para uma emissão de obrigações de 500 milhões de euros, com uma taxa de juro a rondar os 2%.