PSI-20 cai pelo sexto dia para mínimos de dezembro

A bolsa nacional está a negociar em queda esta quarta-feira, 27 de janeiro, pela sexta sessão consecutiva, com o PSI-20 a perder 0,42% para 4.869,14 pontos, o valor mais baixo desde 24 de dezembro. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 12 estão em queda, cinco em alta e um inalterada.





Na Europa, os principais índices também seguem todos com sinal vermelho, numa altura em que os investidores estão a olhar para os resultados das empresas relativos ao quarto trimestre do ano passado e à espera do final da reunião de dois dias da Reserva Federal dos Estados Unidos.





Por outro lado, esperam maior clareza sobre o calendário de implementação dos novos estímulos à economia dos Estados Unidos, que, segundo o líder do Senado, poderão não chegar ao terreno até meados de março.





Por cá, o BCP, a EDP e a Galp estão entre as cotadas que mais penalizam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya desliza 0,69% para 11,45 cêntimos, a Galp perde 0,88% para 8,544 euros e a EDP desvaloriza 1% para 5,164 euros. Já a EDP Renováveis perde 0,64% para 23,2 euros, depois de ter anunciado esta manhã que assegurou contratos para 184 MW nos leilões de Espanha e Itália.





Do lado oposto destacam-se os ganhos de 0,73% da Corticeira Amorim, para 10,98 euros, a subida de 0,7% da Nos para os 2,880 euros e a valorização da 0,21% da REN para os 2,36 euros.