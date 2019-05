PSI-20 cai pelo terceiro dia com papeleiras e EDP a pressionar

A bolsa nacional recuou pela terceira sessão consecutiva, em linha com as quedas verificadas nas congéneres europeias. Em Lisboa as perdas do setor do papel, da EDP e dos CTT foram as que mais penalizaram. Destaque pela positiva para o BCP que subiu para máximos de dezembro.

O índice PSI-20 fechou a sessão desta quinta-feira, 2 de maio, a ceder 0,09% para 5.385,71 pontos, com 12 cotadas no vermelho e as restantes seis em alta.



Na terceira sessão seguida em terreno negativo, a bolsa lisboeta acompanhou a tendência de quedas registada pela generalidade das principais bolsas europeias, num dia em que o índice de referência europeu Stoxx600 recuou para mínimos de 18 de abril sobretudo pressionado pelos setores do retalho e das matérias-primas.



As bolsas do velho continente sentiram dificuldades numa altura em que os investidores estão ainda a avaliar as afirmações feitas pelo presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Jerome Powell afastou de cenário um primeiro corte de juros em anos numa fase em que se especulava no mercado a tal hipótese como resposta ao abrandamento da economia global.



No plano nacional foram as papeleiras que mais contribuíram para a queda registada. A Semapa perdeu 0,41% para 14,56 euros para negociar em mínimos de 8 de janeiro, enquanto a Altri recuou 0,50% para 6,95 euros. Já a Navigator resvalou 0,71% para 3,912 euros.



Também em queda transacionou o setor energético. A EDP deslizou 0,89% para 3,349 euros, a EDP Renováveis caiu 0,79% para 8,78 euros, a REN perdeu 0,39% para 2,54 euros, e a Galp Energia desvalorizou 0,23% para 14,935 euros, seguindo as fortes perdas do petróleo nos mercados internacionais.



Nota negativa ainda para os CTT que caíram 0,48% para 2,514 euros numa sessão em que renovou o mínimo de histórico atingido na última sessão ao negociar nos 2,48 euros por ação.



Já a travar uma queda mais acentuada do PSI-20 esteve o BCP, que terminou o dia a somar 1,76% para 0,2545 euros, na quarta sessão seguida a valorizar, o que permitiu ao banco liderado por Miguel Maya tocar em máximos de 4 de dezembro do ano passado.





Fora do PSI-20 houve dois destaques pela positiva. A Impresa somou 5,65% para 0,262 euros no dia em que foi revelado que a SIC reafirmou a liderança de audiências em abril, o que acontece pelo terceiro mês consecutivo.