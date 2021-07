PSI-20 cai quase 1% com várias cotadas a reagirem aos resultados

O índice PSI-20 abriu a sessão desta sexta-feira com uma queda de 0,73% para os 5.081,40 pontos, numa manhã em que várias empresas estão a reagir aos resultados apresentados ontem, já depois do fecho de sessão.Uma dessas empresas foi a EDP que está a perder 1% para os 4,44 euros por ação, depois dos números divulgados ontem.A cotada apresentou ontem ao final do dia um lucro de 343 milhões de euros no primeiro semestre deste ano , um aumento de 9% em termos homólogos, ajudada por efeitos não recorrentes. Sem esses efeitos, o resultado líquido teria caído 15% para os 326 milhões.

A liderar as quedas da manhã está a Novabase com uma desvalorização de 3,89%, seguida da Ramada (1,67%) e dos CTT (-1,57%).



A Novabase lucrou 3,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que compara com os 4,8 milhões um ano antes, mas considerando as operações entretanto alienadas. Considerando apenas o negócio continuado, os 3,3 milhões significam uma subida de 75% face a igual período do ano anterior.



A petrolífera Galp recua 1,51% para os 8,34 euros por ação, a EDP Renováveis perde 1,35% 20,42 euros. O BCP cai 0,6% para os 12,21 cêntimos.