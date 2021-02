PSI-20 carrega no vermelho com Galp a cair quase 2%

A bolsa nacional fechou em queda, com o PSI-20 a desvalorizar 0,10% para os 4.789,63 pontos, invertendo a trajetória na reta final da sessão. O índice nacional volta ao vermelho depois de apenas ter conseguido ascender ao verde apenas por uma vez nas últimas nove sessões.





A contribuir para o desempenho negativo do índice estiveram dez cotadas no vermelho, que ultrapassaram largamente as sete empresas que se ficaram no verde, restando uma inalterada.





A penalizar o desempenho do índice estiveram as pesadas Galp, Jerónimo Martins e Nos, que caíram, respetivamente, 1,98% para os 8,12 euros, 1,45% para os 13,28 euros e 1,27% para os 2,80 euros. Todas estas cotadas seguem em contramão com os respetivos setores a nível europeu e a Galp chegou mesmo a tocar num mínimo de 21 de dezembro.





A Semapa também terminou no lado das perdas, ao ceder 0,11% para os 8,74 euros. Esta papeleira vai apresentar os seus resultados anuais de 2020 esta segunda-feira, após o fecho do mercado. A apresentação das contas estava inicialmente agendada para a passada sexta-feira, 29 de janeiro, mas a empresa adiou a revelação para o arranque desta semana





A travarem um pior desempenho do PSI-20, estiveram os dois pesos pesados que o representam o grupo EDP no índice lisboeta. A EDP somou 1,01% para os 5,22 euros e a EDP Renováveis exibiu-se logo abaixo, com um ganho de 0,44% para os 22,65 euros. Estes desempenhos estão em consonância com a tendência europeia do setor, que soma mais de 1%.







