PSI-20 cede ao oitavo dia com maioria das cotadas em queda

A bolsa nacional abriu em queda esta sexta-feira, 11 de dezembro, depois de sete sessões consecutivas de ganhos, que levaram o principal índice nacional para o nível mais alto desde o início de março. O PSI-20 segue agora a desvalorizar 0,41% para 4.775,97 pontos. Das 17 cotadas que formam o índice, 11 estão em queda, duas em alta e quatro inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem com sinal negativo, penalizados pela falta de progressos nas negociações sobre os novos estímulos à economia dos Estados Unidos, assim como pela possibilidade crescente de o Reino Unido e a UE não chegarem a um acordo sobre a futura relação comercial antes do fim do prazo.





O primeiro-ministro britânico disse esta quinta-feira que há "uma forte possibilidade" de que o Reino Unido e a União Europeia não alcancem um acordo para o pós-Brexit e advertiu as empresas e os cidadãos britânicos para se prepararem para esse cenário.





"Existe agora a forte possibilidade de que teremos uma solução muito semelhante à relação da Austrália com a UE, em vez de uma relação como o Canadá com os EUA", referiu Boris Johnson numa entrevista televisiva conjunta.





Por cá, o BCP desliza 0,47% para 12,60 cêntimos, a EDP perde 0,38% para 4,747 euros e a Galp Energia desvaloriza 0,64% para 9,250 euros, contrariando a evolução positiva dos preços do petróleo nos mercados internacionais.





Do lado das subidas seguem a Navigator e Mota-Engil, com ganhos de 0,40% para 2,510 euros e 0,43% para 1,410 euros, respetivamente.