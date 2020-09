PSI-20 com arranque tímido suportado pela Nos e Sonae

A bolsa nacional abriu em alta ligeira esta quinta-feira, 10 de setembro, depois de ter registado ontem a maior subida desde meados de junho. O PSI-20 está a valorizar agora 0,10% para 4.358,29 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e duas inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem com ganhos pouco acentuados numa altura em que os investidores aguardam pela decisão do BCE sobre os juros e pelas perspetivas que serão apresentadas pelo banco central para os próximos meses.





Esta quinta-feira, porém, o mercado espera que o BCE mantenha os juros inalterados, podendo sinalizar um aumento dos riscos e abrir a porta a mais flexibilização da política monetária antes do final do ano.





Além da decisão do BCE, o mercado está de olho nos dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que serão divulgados esta quinta-feira, e que darão uma imagem mais clara sobre a evolução do mercado de trabalho na maior economia do mundo.





Por cá, os ganhos estão a ser sustentados sobretudo pela Nos, EDP e Sonae. A operadora soma 0,34% para 3,504 euros, a Sonae valoriza 0,98% para 62 cêntimos e a EDP ganha 0,05% para 4,315 euros.





Em alta seguem também a Navigator, com uma subida de 0,17% para 2,346 euros, e a Semapa, com uma valorização de 0,25% para 8,15 euros, contrastando com a Altri, que cede 0,71% para 4,490 euros, no dia em que vai apresentar os seus resultados do primeiro semestre.