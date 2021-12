Pleno de ganhos dá a PSI-20 maior subida em mais de dois meses

O PSI-20 arrancou a semana com um ganho de 1,72%, para os 5.510,33 pontos. Este foi o melhor desempenho do principal índice da bolsa portuguesa desde 22 de setembro e Lisboa acompanhou o dia positivo na Europa, com menores receios dos investidores face à nova variante ómicron do coronavírus responsável pela covid-19.Todas as 19 cotadas do PSI-20 fecharam no verde, com o BCP a destacar-se. O banco liderado por Miguel Maya viu as suas ações ganharem 3,5%, para os 14,79 cêntimos, beneficiando da apresentação do plano estratégico do polaco Bank Millennium, no qual tem uma posição de controlo.Outras quatro cotadas ganharam mais de 2% hoje, com a Mota-Engil a subir 2,77%, seguida da Galp, com um avanço de 2,37%, para os 8,80 euros, Pharol (+2,18%) e Greenvolt (2,04%).Na área da energia, a EDP cresceu 1,92%, para os 4,833 euros, enquanto a EDPR subiu 1,40%, até aos 21,66 euros, e a REN ganhou igualmente 1,40%, para os 2,54 euros.O retalho viu a Sonae avançar 1,55%, para 0,9525 euros, e a Jerónimo Martins ganhar 1,29%, cotando nos 19,60 euros.