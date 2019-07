PSI-20 com primeira queda em cinco sessões e BCP a penalizar

O índice PSI-20 fechou a sessão desta quarta-feira, 17 de julho, a perder 0,21% para 5.252,28 pontos, com 10 cotadas em queda, seis em alta e as restantes duas inalteradas no valor de fecho de terça-feira.





A praça lisboeta interrompeu assim uma série de quatro dias consecutivos a acumular valor, seguindo assim a tendência de perdas que se alastrou à generalidade das principais bolsas europeias.





O índice de referência europeu segue em queda e encaminha-se para pôr fim a um ciclo de três sessões seguidas em alta, sendo que foram os setores europeus com maior peso que mais penalizaram, em particular o petrolífero, a banca e o setor automóvel.





Uma vez mais foi o renovar de tensões nas conversações entre os Estados Unidos e a China a propósito de um acordo destinado a equilibrar a relação comercial entre as duas maiores economias mundiais que mais pesou no sentimento dos investidores.





É que esta terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar impor mais tarifas aos bens importados da China, isto depois de no final do mês passado ter acordado uma trégua com o homólogo chinês, Xi Jinping.





Em Lisboa foi o BCP que mais pressionou, com o banco a perder 0,90% para 0,2863, isto num dia em que até chegou a tocar em máximos de 15 de maio de 2018 (0,2892 euros). O BCP havia subido nas cinco sessões anteriores.





Nota negativa ainda para os CTT que recuaram 1,65% para 2,026 euros.



Continuando do lado das quedas que mais penalizaram a negociação na bolsa nacional, destaque para o setor do papel. A Navigator resvalou 1,42% para 3,194 euros, a Semapa deslizou 1,29% para 12,26 euros e a Altri desceu 0,58% para 6,005 euros.



A impedir uma queda mais acentuada do PSI-20 esteve a Nos, a Jerónimo Martins e o setor da energia. A operadora de telecomunicações ganhou 0,52% para 5,79 euros, a retalhista apreciou 0,24% para 14,91 euros, enquanto no setor energético apenas a EDP não fechou em alta (a elétrica terminou o dia inalterada nos 3,370 euros). Já a EDP Renováveis (+0,77% para 9,20 euros), Galp Energia (+0,11% para 14,02 euros) e REN (+0,20% para 2,515 euros) fecharam em terreno positivo.



(Notícia atualizada às 16:51)