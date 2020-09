PSI-20 com primeira subida em cinco dias apesar de mínimos de quatro meses do BCP e Nos

O índice PSI-20 fechou a sessão desta quarta-feira, 16 de setembro, a ganhar 0,22% para 4.293,62 pontos, com 10 cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada no valor de fecho de terça-feira.



Já as principais praças europeias dividiram-se entre subidas e descidas, sendo que o índice de referência europeu Stoxx600 valorizou pelo quarto dia consecutivo para negociar na cotação mais elevada em quase duas semanas (desde 4 de setembro).



Enquanto aguardam pela conferência de imprensa do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos prevista para o final desta tarde, os investidores acreditam que Jerome Powell irá reiterar o compromisso do banco central norte-americano em continuar a apoiar a economia e confirmar que os juros diretores deverão permanecer em níveis próximos de zero enquanto tal for considerado necessário.



Em Lisboa, o setor do papel e a Galp Energia foram as cotadas que mais impulsionaram a bolsa nacional. A Navigator somou 2,59% para 2,378 euros, seguida pela Semapa, que cresceu 1,39% para 8,04 euros, e pela Altri, que subiu 0,63% para 4,176 euros.



Já a Galp Energia apreciou 1,29% para 9,098 euros, com a petrolífera a contrariar o sentimento predominante nas congéneres europeias.



Continuando na energia, a EDP (+0,35% para 4,254 euros) - já perto do final da sessão foi noticiado que a elétrica vai avançar com uma emissão de obrigações verdes em dólares - e a REN (+0,83% para 2,42 euros) acompanharam o sentimento do setor, enquanto a EDP Renováveis perdeu 0,70% para 14,10 euros, recuando assim para mínimos de 4 de setembro.



A impedir uma maior subida do PSI-20 estiveram o BCP, a Nos e a Mota-Engil. O banco caiu 0,22% para 9,11 cêntimos, tendo transacionado em mínimos de 20 de maio. A operadora de telecomunicações resvalou 1,07% para 3,324 euros num dia em que tocou na cotação mais baixa desde 22 de maio. Por fim, a construtora desvalorizou 1,41% para 1,260 euros numa sessão em que recuou para mínimos de 10 de agosto.



