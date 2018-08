PSI-20 completa pior mês em mais de um ano e meio. Navigator lidera perdas e CTT brilham

A bolsa nacional encerrou em queda esta sexta-feira, 31 de Agosto, pela quarta sessão consecutiva, com o PSI-20 a deslizar 0,73% para 5.422,58 pontos, o valor mais baixo das últimas duas semanas. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 16 fecharam em queda e apenas duas em alta: a Corticeira Amorim e a REN.

Lisboa elevou assim para 3,51% a descida acumulada em Agosto, a queda mensal mais pronunciada desde Janeiro de 2017.

Em mais um mês marcado pelos receios em torno da guerra comercial promovida pela administração Trump, a performance da bolsa de Lisboa foi pior do que a do índice de referência para a Europa, o Stoxx600, que desvalorizou 2,4% em Agosto. Ainda assim, a descida foi a mais expressiva desde Fevereiro deste ano.

Na sessão desta sexta-feira, a tendência negativa é generalizada, com os investidores a reflectirem o seu pessimismo com a escalada da disputa comercial entre Washington e Pequim. Isto depois de a Bloomberg ter noticiado ontem que o líder da Casa Branca pretende mesmo avançar com novas tarifas sobre 200 mil milhões de dólares de bens da China já na próxima semana.

Por outro lado, prolonga-se o desentendimento entre Donald Trump e a Comissão Europeia sobre as tarifas do sector automóvel. Depois de a Comissão ter mostrado disponibilidade para acabar com as taxas aduaneiras, o chefe de Estado norte-americano frisou que a proposta "não é suficientemente boa". Declarações que estão hoje a penalizar esta indústria, que é a que mais contribui para a queda do Stoxx600.

O índice europeu de referência cai, nesta altura, 0,83% para 382,17 pontos.

Em Lisboa, o BCP e a Galp Energia foram as cotadas que mais contribuíram para o recuo do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya caiu 0,95% para 25,08 cêntimos, enquanto a petrolífera desvalorizou 1,91% para 17,47 euros.

Ainda no sector da energia, a EDP perdeu 0,15% para 3,365 euros e a EDP Renováveis recuou 0,18% para 8,545 euros.

A contribuir para as perdas estiveram também as cotadas do sector do retalho, com a Jerónimo Martins a descer 0,73% para 12,905 euros e a Sonae a recuar 1,08% para 91,7 cêntimos, depois de ter renovado mínimos de Junho de 2017.

No papel, a tendência também foi de quedas generalizadas. A Navigator desceu 0,6% para 4,304 euros, a Altri perdeu 1,36% para 7,96 euros e a Semapa desvalorizou 2,31% para17,80 euros.

As cotadas deste sector lideram o pódio dos piores desempenhos do mês, juntamente com a Pharol. A Navigator caiu 11,88% no mês, a Semapa 11,44% e a Altri 9,03%, depois dos máximos atingidos na primeira metade do ano.

Do lado oposto, houve apenas três empresas a encerrarem Agosto com um saldo positivo: os CTT (11,44%), a Corticeira Amorim (1,77%) e a Jerónimo Martins (1,37%).