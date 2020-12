PSI-20 conta quatro sessões no verde com EDP Renováveis a disparar acima de 3%

O grupo de trabalho criado pelo Governo para analisar o impacto da venda de seis barragens da EDP à Engie reúne-se hoje pela primeira vez. No final, o ministro do ambiente, João Pedro Matos Fernandes, explicou que "associados à transmissão de bens do domínio público hídrico como são, manifestamente, as barragens, não existem impostos como o IMI, IMT ou Imposto de Selo. Há é aqui um negócio societário para além da transmissão de um bem físico que é uma concessão do Estado".

A bolsa nacional fechou em forte alta, com o PSI-20 a conseguir manter-se no verde pela quarta sessão consecutiva, registando uma subida de 1,53% para os 4.920,30 pontos e atingindo um máximo de início de março. A contribuir para este desempenho estiveram 15 cotadas no verde, contra apenas duas no vermelho e uma inalterada.O otimismo sai reforçado em toda a Europa na semana em que os vários Estados membros da União Europeia estão a iniciar os respetivos planos de vacinação para a covid-19 e, paralelamente, o pacote de estímulos nos Estados Unidos teve finalmente o aval do presidente, Donald Trump, depois de meses de impasse nas negociações.Por cá, a EDP Renováveis é o peso pesado que mais puxa pelo índice, ao avançar 3,14% para os 23 euros. A "mãe" EDP segue mais abaixo na tabela, embora também exiba uma subida sólida de 1,20% para os 5,24 euros. Ambas as cotadas atingiram máximos históricos na sessão de hoje.As também pesadas Jerónimo Martins e Nos reforçaram o desempenho do índice com saltos de 1,61% para os 13,90 euros e 1,40% para os 2,89 euros nas respetivas cotações.Por fim, as papeleiras impuseram-se no verde com a Navigator a ganhar 2,69% para os 2,52 euros, a Semapa a subir 2,58% para os 9,16 euros e a Altri a avançar 1,27% para os 5,18 euros.(notícia atualizada às 17:14)