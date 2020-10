PSI-20 continua no vermelho com setor do papel em mínimos

O índice PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira, 20 de outubro, a perder 1,12% para 4.171,15 pontos, com 15 cotadas em queda, duas em alta e uma inalterada, isto no segundo dia consecutivo no vermelho, o que deixou a praça lisboeta em mínimos de 9 de outubro.A bolsa nacional liderou as perdas entre as principais congéneres europeias num dia em que a generalidade das praças do velho continente se dividiram entre ganhos e perdas.

Com os setores europeus também divididos, a banca e o setor das viagens impulsionaram, enquanto os setores químico e petrolífero foram os que mais pressionaram.

Em Lisboa, foi o setor do papel que mais penalizou. A Altri caiu 3,20% para 3,628 euros e tocou na cotação mais baixa desde 30 de setembro durante a sessão, enquanto a Navigator (-2,71% para 2,008 euros) e a Semapa (-1,96% para 7,01 euros) transacionaram respetivamente em mínimos de 14 de maio e de 19 de março.

Nota negativa também para a Galp Energia e os CTT, com a petrolífera a recuar 1,08% para 8,092 euros (mínimos de 2 de outubro) e os correios nacionais a resvalarem 3,03% para 2,40 euros (mínimos de 25 de setembro).





Ainda a pressionar estiveram as outras cotadas do setor da energia, EDP (-1,17% para 4,458 euros), EDP Renováveis (-0,24% para 16.70 euros) e REN (-0,83% para 2,39 euros).

A contribuir para a queda do principal índice nacional estiveram ainda o BCP, que deslizou 1,03% para 7,70 cêntimos, e a Nos, que depreciou 1,17% para 3,032 euros.

A travar uma maior descida da bolsa nacional estiveram apenas a Mota-Engil, com a construtora a somar 2,54% para 1,132 euros, e a Jerónimo Martins, já que a retalhista somou 0,51% para 14,66 euros.

(Notícia atualizada)