PSI-20 conta três sessões no verde com BCP a somar mais de 2%

Lá fora, o sentimento . Os investidores estão de olhos postos nas eleições presidenciais norte-americanas, que se realizam esta terça-feira. O democrata Joe Biden tem vantagem sobre o atual presidente republicano, Donald Trump, mas o eleitorado polarizado e a surpresa que foi a eleição de 2016 - com a vitória inesperada de Trump - não deixa os mercados descansar até se selar o novo vencedor. Por cá, o pesado BCP sobe 2,34% Por cá, o pesado BCP sobe 2,34%

A bolsa nacional abriu no verde, com o principal índice, o PSI-20, a valorizar 0,62% para os 4.043,97 pontos. A contribuir estão 12 cotadas a ascender, contra apenas duas em queda e três mantêm-se inalteradas.para os 7,86 cêntimos, destacando-se no verde como a segunda cotada que mais valoriza. Esta é a terceira sessão consecutiva de ganhos pujantes para o banco, que somou mais de 8% na sexta-feira, após a apresentação de resultados, e desde então mantém a fasquia acima do 1,5%. Na frente segue a Pharol, com uma subida de 6,87% para os 9,64 cêntimos.



Ainda a sustentar o desempenho positivo do índice estão a Galp e a EDP, que sobem 1,26% para os 7,39 euros e 1,06% para os 4,31 euros, respetivamente. A Galp soma numa altura de recuperação par ao mercado de petróleo, depois de o cartel dos países exportadores ter sinalizado que vai prolongar os cortes na produção.



As papeleiras também ainda não perderam o fôlego, com a Semapa e a Navigator a somarem 0,88% para os 6,85 euros e 0,76% para os 2 euros, respetivamente. Estas cotadas chegaram a valorizar mais de 5,5% na sessão anterior, depois de a Navigator, que é participada da Semapa, ter avançado que planeia distribuir quase 100 milhões de euros pelos acionistas. Contudo, quem sobe hoje mais alto é a Altri, que estica 1,57% para os 3,50 euros.



(Notícia atualizada às 08:28)