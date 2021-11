PSI-20 corrige tombo de sexta-feira e arranca sessão em terreno positivo

A Bolsa de Lisboa está esta segunda-feira a corrigir da maré vermelha que varreu os mercados na passada sexta-feira, com um sell-off provovado por receios em relação à mais recente variante de covid-19, a omicron. No arranque da sessão desta manhã, o PSI-20 avançava 0,44% para os 5449,21 pontos.Das 19 empresas cotadas no principal índice português, dez subiam, oito desciam e uma mantinha-se inalteradas. Galp Energia e BCP, duas das empresas mais penalizadas no tombo da semana passada, estão manhã são das que mais valorizam, com a energética portuguesa a subir 1,72% e o banco liderado por Miguel Maya a avançar 1,05%.Os ganhos são liderados pela Corticeira Amorim, que sobe 1,81%, para os 11,21 euros por ação. Em sentido contrário, a empresa que mais perde é a Ramada, que regista um recuo acentuado de 5,05%, para os 6,02 euros por ação.De resto, no grupo EDP, o braço Renováveis valoriza 0,44% enquanto a casa-mãe cai ligeiramente, 0,06%. Já a Jerónimo Martins sobe 0,60%.Lisboa está alinhada com as restantes praças europeias, todas a negociar em terreno verde, com os investidores mais tranquilos em relação à variante omicron, depois dos especialistas terem vindo acalmar os ânimos no fim de semana. O índice Stoxx 600, que agrega as principais empresa da Europa, avança 1,02%.Notícia atualizada