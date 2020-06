PSI-20 de novo de vermelho com BCP a cair mais de 2%

A bolsa nacional fechou em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,50% para os 4.428,24 pontos. A puxar para o vermelho estão 10 cotadas, contra apenas seis no verde, e as restantes inalteradas.





Lá fora, a tendência é igualmente negativa, num dia em que a pressão económica do novo coronavírus se evidencia através dos dados do desemprego dos Estados Unidos. O Departamento do Trabalho revelou que os pedidos do subsídio de desemprego foram 1,508 milhões na semana terminada a 13 de junho, acima dos 1,3 milhões antecipados pela Reuters, apesar de esta ser a décima primeira semana de quebra no número dos pedidos.