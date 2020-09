PSI-20 descarrila com BCP em mínimos de maio

A bolsa nacional fechou em queda, com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,12% para os 4.324,00 pontos. No fim do dia, houve empate: ficaram nove cotadas no verde e outras nove no vermelho, que acabaram por ter mais força.

As ações a nível global estão a recuar numa altura em que os investidores questionam o suporte para as altas avaliações que ditam vários recordes, ao mesmo tempo que a pandemia continua a fazer estragos

Por cá, o peso pesado BCP manteve o registo negativo nas últimas 4 sessões e perdeu, hoje, 1,48% para os 9,33 cêntimos. Depois de ter chegado a descer 2,01% durante a sessão, atingiu mesmo um mínimo de 9,28 cêntimos, que não tocava desde 26 de maio.



A EDP Renováveis foi outro dos grandes pesos a cair, descendo 0,69% para os 14,32 euros.





A travar maiores perdas estão a Jerónimo Martins, com uma subida de 0,72% para os 13,93 euros e as papeleiras Altri e Semapa, que valorizam, respetivamente, 0,83% para os 4,37 euros e 0,50% para os 7,97 euros.

Em destaque no verde ficou ainda a Sonae. A cotada ocupou o segundo lugar do pódio avançando 1,09% para os 60,55 cêntimos, no dia em que a Sonae Indústria, uma holding da família Azevedo, viu serem adquiridas 88.962 ações pela Efanor, reforçando a sua participação na empresa sobre a qual lançou uma OPA.



