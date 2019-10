Ontem o S&P 500 atingiu máximos históricos ao mesmo tempo que houve um "sell-off" nas obrigações soberanas. A contribuir para este otimismo dos investidores face às ações estão os avanços que se registam nas negociações comerciais entre os EUA e a China dado que os dois países deverão assinar um acordo comercial no próximo mês.Os mercados aguardam agora pela decisão da Reserva Federal que será anunciada esta quarta-feira, 30 de outubro. A expectativa de praticamente todos os analistas é que a Fed desça os juros pela terceira vez consecutiva este ano.Em Lisboa, há 2 cotadas em alta, 14 cotadas em baixa e 2 inalteradas. O destaque de hoje vai para a Navigator, cotada que apresenta resultados após o fecho da sessão. Os analistas do CaixaBank BPI antecipam uma redação dos lucros de 18% no terceiro trimestre. No arranque da sessão, a empresa subia 0,06% para os 3,3 euros, mas entretanto já está a negociar em baixa. Após ter subido 8% desde o anúncio de que vai aumentar o dividendo em 10% ao ano , a Galp Energia está a cair 0,41% para os 14,53 euros. Ainda nas cotadas em baixa, a Ramada desvaloriza 2,52% para os 6,18 euros.A travar maiores perdas no principal índice lisboeta está o BCP cujas ações sobem 0,2% para os 20,28 cêntimos. Ontem o banco tinha registado perdas. Nesse dia, o Bank Millennium, o banco polaco controlado pelo BCP, revelou que os lucros do terceiro trimestre ficaram acima do esperado.Fora do PSI-20, uma das cotadas que está a reagir aos resultados que divulgou ontem é a Impresa. As ações estão a cair 2,68% para os 25,4 cêntimos. Ontem a empresa revelou que os lucros até setembro duplicaram para 2,9 milhões de euros . Ontem as ações tinham subido 5,67% para os 26,1 cêntimos.(Notícia atualizada com mais informação às 8h20)