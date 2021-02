PSI-20 desce pela quarta sessão com EDPR a cair mais de 3%

O PSI-20 abriu a cair 0,78% para 4.778,15 pontos, marcando já a quarta sessão seguida de quedas.

As bolsas europeias também seguem no vermelho, depois de ontem terem sido tocados novos recordes em Wall Street, sendo que os investidores continuam focados nos resultados trimestrais que estão a ser apresentados por diversas cotadas dos dois lados do Atlântico, aproveitando para realizar mais-valias face aos ganhos recentes.

Em Lisboa o PSI-20 está a ser pressionado sobretudo pela EDP Renováveis, que desce 3,17% para 21,35 euros. A companhia anunciou esta sexta-feira que ganhou um contrato a 15 anos para vender a energia produzida por um projeto solar fotovoltaico na Hungria que totaliza 50 MW, numa operação que marca a entrada da EDPR no seu 15.º mercado.

As principais cotadas estão todas no vermelho. Ainda na energia a EDP cede 0,38% para 4,989 euros e a Galp Energia desvaloriza 0,81% para 8,85 euros.

O Banco Comercial Português desce 0,66% para 0,1205 euros, a Jerónimo Martins recua 0,27% para 12,725 euros e ainda no retalho a Sonae desce 0,92% para 0,649 euros.